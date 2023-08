Riparte il Covid nell’astigiano: 31 nuovi casi

Asti – Sono già 31 i nuovi casi di Covid 19, 14 solo nell’ultima settimana. È un simile ad altre province piemontesi, ma ad Asti la malattiva corre di più. Ad oggi sono due i pazienti al Massaia, entrambi nel reparto Malattie infettive, ma nessuno in Terapia intensiva. Intanto il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) avverte che l’aumento non è dovuto solo alle nuove varianti, ma anche agli assembramenti legati alle festività stagionali e alla riduzione della copertura vaccinale. La nuova campagna di vaccinazione è stata annunciata anche in Italia a partire da ottobre (con popolazione di riferimento quella “Over 60” ma con priorità ai più anziani).