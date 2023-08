Calcio dilettanti: Gavi ricorda il grande “Lotra” con una bella vittoria

Gavi – Prime uscite per le squadre di Eccellenza e Promozione della provincia. I primi risultati giungono dal triangolare dedicato a Lorenzo Traverso: a vincerlo è la Gaviese padrona di casa, società che è stata per anni la casa di “Lotra”, ovvero Lorenzo Traverso, dirigente della Gaviese e grande sportivo. Tutte le sfide sono state decise ai rigori: la prima tra Gaviese e Capriatese è finita 5-4 dagli undici metri per i padroni di casa. Seconda sfida tra Acqui e Capriatese: 1-1 nei tempi regolamentari, con la rete di Pagliano per i Termali, ai rigori hanno avuto la meglio i Bianconeri. Terza ed ultima sfida decisiva tra Gaviese e Acqui: 0-0 con la Gaviese che vince per 4-3 ai rigori.

Allenamento congiunto per Arquatese e Asca: al Garrone è di Vennarucci la rete della vittoria. Mercoledì 23 Settembre al Garrone altro triangolare con Acqui e Valle Stura. Per quanto riguarda la Serie D amichevole per il Derthona che contro il Busalla pareggia 2-2: le reti di Merkay e Gulli.

Sempre in Eccellenza il Castellazzo ospita l’Asti. Successo per gli uomini di Sesia per 2-0. I Biancoverdi tornano in campo Giovedì 24 alle 20 contro l’Atletico Acqui.