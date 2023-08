Domani il sindaco Abonante spiegherà l'”arcano” della Ztl in Via San Giacomo

Alessandria – Domani pomeriggio alle tre il sindaco Giorgio Abonante e gli assessori Michelangelo Serra ed Enrico Mazzoni parleranno della zona a traffico limitato (Ztl) in Via San Giacomo della Vittoria, che unisce Piazza Libertà a Piazza Garibaldi. Il centro del centro di Alessandria. Alzata di scudi di alcuni commercianti che non sono d’accordo con la chiusura al traffico che era prevista dal 3 luglio ma che, per alcune vicissitudini tecnico-amministrative in Comune è stata rimandata. La chiusura riguarda solo Via San Giacono a partire da Piazza Libertà, ma accessibile da via Piacenza e via 24 Maggio. La chiusura del centro proseguirà con limitazioni della viabilità in Via Mazzini e in Piazza Vittorio Veneto.