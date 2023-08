Due nuovi arrivi per i Grigi

Alessandria – Alfonso Sepe, centrocampista centrale napoletano del 2002 cresciuto nelle giovanili doriane è arrivato in prestito alla corte di Fiorin. La passata stagione ha accumulato una trentina di presenze nel S. Donato Tavernelle in C nel nostro stesso girone segnando 2 gol. Altro 2002 è stato ingaggiato a titolo temporaneo, si tratta dell’attaccante Mattia Pagliuca (nella foto) cresciuto nelle giovanili del Bologna. Figlio del noto portiere Gianluca, punta centrale, l’anno scorso Mattia ha militato nell’Imolese, 16 presenze senza gol. Proprio a Imola ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Sottoposto al classico intervento chirurgico di ricostruzione ora è impegnato nel recupero funzionale dell’arto e, se tutto procede senza intoppi, il ragazzo sarà in campo già a dicembre. Per la cronaca il suo è un infortunio simile a quello subito dal neo acquisto difensore Ercolani. Sarà da capire se l’arrivo dei due ragazzi non sia il segnale della probabile cessione di possibili titolari già in organico (vedi Speranza e Galeandro).