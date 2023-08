Pallavolo A3 – La Bollente Negrini si prepara al campionato

Acqui Terme – Riprende la preparazione della Bollente Negrini Cte che Lunedì inizia la preparazione verso la categoria più alta a cui abbia mai partecipato una formazione piemontese: la A3. Appuntamento alle 18 al Mombarone: il gruppo è già al completo, fatta eccezione per Filippo Garra, nuovo acquisto convocato per un collegiale della nazionale U21 a Zocca fino al 24 Agosto, “agli ordini” di Matteo Battocchio. Il Ds Stefano Negrini lo ha strappato alla concorrenza considerandolo uno degli schiacciatori più forti della categoria. Per due settimane allenamenti tutti i giorni, poi le prime amichevoli a Settembre. Le prime con Garlasco e Cuneo, poi col Valenza.