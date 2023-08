Accarezza il cane ma poi ruba la catenina d’oro al padrone: arrestato

Alessandria – Via Volta, una strada del quartiere Cristo in un’afosa serata di fine luglio, a un signore che porta tranquillamente il proprio cane, si avvicina un giovane in apparenza attirato dall’animale tanto da far intendere al proprietario di volerlo carezzare ma è un attimo: l’apparente amante degli animali sgambetta il malcapitato e gli strappa dal collo una catenina. Il malvivente fugge a piedi verso il vicino corso Acqui, la vittima è a terra e, oltre al naturale spavento, riporta un’escoriazione al gomito sinistro. Ma la cosa non passata inosservata perché qualcuno ha visto e ha denunciato, oltre alle telecamere private di stabili presenti sulla via. Arriva la volante e anche il personale della Squadra Mobile. Inizia il consueto lavoro di raccolta di dati, informazioni, alla ricerca degli elementi utili a definire nei particolari il triste avvenimento. Passano i giorni ma gli investigatori in base alle testimonianze, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza, riescono a ricostruire i fatti: il soggetto non è giunto a piedi all’appuntamento con la vittima ma è sceso da un’auto dove c’erano una donna e un altro uomo alla guida; finito il lavoro il rapinatore risale e tutti si allontanano. Dell’auto si riesce a ricavare la targa e risulta essere d’una ditta avente una sua sede operativa in un comune vicino. È il primo anello della catena. In poco tempo il quadro è chiaro. I pezzi del puzzle combaciano: s’individuano i tre soggetti oltre all’identità precisa dell’autore della condotta violenta. Una settimana fa il cerchio si chiude definitivamente: la Squadra Mobile rintraccia il rapinatore, venticinquenne con alle spalle svariati precedenti specifici, e lo sbatte dentro.