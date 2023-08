Il mistero del trasloco pagato dai novesi per l’assessora marocchina

Novi Ligure (Franco Traverso) – Chissà perché, con tutti i dipendenti che ha il Comune di Novi, devono chiamare una ditta esterna per traslocare un ufficio da Palazzo Pallavicini a Palazzo Dellepiane. La cosa si spiega se la ditta che ha effettuato il lavoro è una cooperativa rossa, per cui i novesi (ma allora sono davvero scemi) hanno pagato due volte: prima, con le tasse e poi col lavoro “esternalizzato” dalla giunta di sinistra del sindaco Rocchino Muliere, che in tutta la vita ha lavorato poco essendo da sempre un politico pagato dal “Partito”. Gli è che i novesi hanno dovuto tirare fuori 244 euro (non saranno tanti ma è una questione di principio) per spostare l’ufficio della marocchina Rachida Hasbane di Casablanca (nella foto), assessora a Novi Ligure delegata ad “Affari Sociali, Politiche d’Inclusione, Pari Opportunità, Volontariato”. A questo punto la domanda sorge spontanea: ma quel trasloco d’una scrivania, qualche sedia, un armadio e di alcune macchine per ufficio (a patto che Rachida le sappia usare) non poteva farlo una squadra del Comune?