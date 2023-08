Sabato 26 agosto parte la Ztl sperimentale che sarà in vigore fino al 29 febbraio 2024

Alessandria – S’è conclusa poco fa la conferenza stampa del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante che ha spiegato in cosa consista la nuova Ztl sperimentale della viabilità cittadina. Parte da sabato 26 agosto e finirà il 29 febbraio 2024. Ecco nel dettaglio le vie chiuse al traffico.

Tutti giorni dalle 16 alle 6 chiuse:

Via San Giacomo (tra Via Faà di Bruno e Piazza Marconi);

Piazza Marconi (tra Via San Giacomo e Via San Lorenzo);

Vvia Merula, Vicolo Dal Verme, Via Lanza (tra Vicolo Dal Verme e Piazza Garibaldi);

Via San Lorenzo (tra Piazza Marconi e Via Piacenza);

Via Trotti (tra Via Alessandro III e Via Migliara);

Via Migliara (tra Via Vochieri e Via Milano);

Via Milano (tra Via Migliara e Via Verona);

Via Vochieri (tra Via Rattazzi e Via Migliara);

Via Piacenza (tra Via Trotti e Via San Giacomo);

Via Faà di Bruno (tra Via San Giacomo e Via Verdi);

Via XXIV Maggio (tra Via Verdi e Via San Giacomo).

Restano chiuse h24:

Piazza Marconi;

Via Caniggia;

Via Legnano;

Corso Roma;

Via Bergamo (tra Via Trotti e Via San Giacomo);

Via Modena (tra Via San Giacomo e Via Trotti);

Via Alessandro III (tra Piazzetta della Lega e Via Trotti);

Via San Lorenzo (tra Piazzetta della Lega e Via Piacenza);

Via Ferrara;

Piazzetta della Lega;

Via Migliara (tra Via Trotti e Piazzetta della Lega);

Via Sappa;

Via Vochieri (tra Via Trotti e Piazzetta della Lega);

Via Milano (tra Via Migliara e Piazzetta della Lega);

Via dei Martiri;

Vicolo dell’Erba.

Via San Giacomo della Vittoria (tra Piazza della Libertà e Via Faà di Bruno),

Via Chenna (tra Via Guasco e il civico 9).

Sarà invece riaperto l’anello di Piazza della Libertà, mentre Via don Benzi sarà transitabile da Via Vescovado a Via Chenna, Via Vescovado sarà riaperta tra Via Guasco e Via Volturno.