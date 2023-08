Telefoni ancora in tilt a Carrega Ligure e dintorni

Carrega Ligure (Val Borbera) – Il mese scorso la situazione paradossale della Frazione Berga, dove da mesi il telefono fisso non funziona, aveva meritato le colonne della cronaca nazionale. Ma la vita non migliora nella zona circostante a causa della frana del maggio 2022 che ha isolato il capoluogo, Carrega Ligure, e una bella fetta del territorio comunale dal Piemonte: interrotta la strada provinciale 147 al km 7.8 prima della frazione di Connio mentre Carrega e le frazioni di Connio, Fontanachiusa e Magioncalda sono raggiungibili solo dal versante ligure, passando dal valico di Casa del Romano. A tagliare i fili non sono state le bollette non pagate ma i massi appuntiti caduti sui fili. Non basta perché la Sirti, impresa incaricata dalla Telecom, aveva sistemato un cavo a terra a valle del versante franato e ripristinato il servizio ma, come se non bastasse, a causa dei Caterpillar utilizzati per rimuovere i detriti, sono stati recisi quei cavi sostitutivi. Inoltre in questa zona appenninica i cellulari difficilmente funzionano. Voila, il disastro è completo. Essendo momentaneamente impossibile installare nuovamente il cavo a terra a valle della frana si potrebbe fare l’intervento a monte. Ma la ditta che mette a disposizione i droni al momento è in ferie e si deve aspettare. Non c’è niente da fare, siamo in Italia.