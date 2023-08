Tornerà regolare in giornata la fornitura di energia elettrica in Alta Val Lemme

Voltaggio – Tornerà regolare in giornata la fornitura di corrente elettrica a Voltaggio e a Fraconalto dopo la riparazione definitiva del guasto e la rimozione del gruppo elettrogeno. L’oscuramento s’è verificato per l’interruzione della fornitura nella notte tra domenica 20 e ieri, lunedì 21 agosto. Provvisoriamente la corrente elettrica è stata fornita da un gruppo elettrogeno per 26 utenti, mentre per gli altri è stata rialimentata in tempi rapidi grazie a manovre da remoto. In una nota Enel comunica che “si è trattato di un guasto accidentale sulle linee di E-Distribuzione.