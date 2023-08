Vanno a fuoco colture agricole nel tortonese

Brignano Frascata – Nel primo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti nel Comune di Brignano Frascata nel tortonese per un vasto incendio a colture agricole. Oltre alla squadra VVF del distaccamento VVF di Tortona, sul posto anche l’autobotte della Centrale di Alessandria per il rifornimento dei mezzi presenti. In supporto personale DOS VVF (Direttore Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento delle squadre di terra e dell’elicottero Drago 153 del Reparto Volo Vigili del Fuoco della Lombardia. I Vigili del Fuoco hanno avuto ragione delle fiamme in serata. Sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali, personale AIB oltre al Sindaco di Brignano Frascata.