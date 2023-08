È morto Toto Cutugno, un Italiano vero e “filo russo”

Milano – È morto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato il cantautore Toto Cutugno. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Cutugno è stato tra gli artisti musicali italiani di maggior successo con 100 milioni di copie vendute, raggiungendo la vetta delle classifiche. Cantautore ma anche raffinato musicista ha collaborato a lungo con con Adriano Celentano tra gli anni ’70 e ’80. Ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo quello del 1980 col brano “Solo noi“. Indimenticabile la sua canzone più famosa e conosciuta in tutto il Mondo: L’italiano, presentata a Sanremo nel 1983. Ha vinto anche l’Eurovision Song Contest nel 1990 con “Insieme: 1992”, l’ultimo italiano ad aver trionfato nella manifestazione prima dei Maneskin. Gli ultimi decenni di carriera sono anche segnati da uno stretto rapporto con la Russia. Insieme allo stesso Celentano, a Pupo, Al Bano e i Ricchi e Poveri, Cutugno era tra i cantanti italiani più celebri a Mosca. Per la sua vicinanza alla Russia, nel 2019 alcuni deputati di Kiev chiederanno per lui il divieto di ingresso in quanto “filo russo”.