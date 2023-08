Incidente davanti all’aeroporto: motociclista all’ospedale in codice giallo

Alessandria – È di un ferito il bilancio d’un incidente stradale che s’è verificato per cause in corso di accertamento stamane all’incrocio tra via Vinzaglio e viale Milite Ignoto davanti all’aeroporto. Una moto Yamaha, diretta in centro, ha impattato contro una Peugeot 2008. Il motociclista, un uomo di 25 anni, è stato sbalzato a terra riportando ferite e contusioni varie, per cui è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale cittadino. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, una pattuglia della Polizia Municipale che ha raccolto gli elementi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.