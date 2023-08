Ingegnere di Basaluzzo muore stritolato da una turbina

Senago – Grave incidente sul lavoro che è costato la vita all’ingegner Paolo Tamburini, 50 anni, residente a Basaluzzo, nel novese, con la famiglia. È stato risucchiato da un grosso ventilatore industriale mentre stava facendo delle prove tecniche. La tragedia s’è consumata verso le due di ieri pomeriggio nell’azienda Acovent di Via Cavour 93 a Senago (Milano) che si occupa della produzione di ventilatori e impianti di aspirazione industriali (alcuni modelli nella foto a fianco). L’uomo, responsabile della Prisma Impianti di Basaluzzo, era arrivato in azienda per assemblare il macchinario quando, per cause in corso di accertamento, è stato risucchiato all’interno della turbina ed è stato stritolato senza possibilità di scampo. L’operaio che era con lui ha appena fatto in tempo a dare l’allarme ma ormai era troppo tardi, per l’ingegnere di Basaluzzo non c’era più niente da fare. Sul posto sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarre il corpo dal ventilatore, mentre i Carabinieri, insieme agli agenti della Polizia locale e agli specialisti della squadra di Polizia giudiziaria della Procura di Milano, hanno svolto i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. La pm Cecilia Vassena ha disposto il sequestro del macchinario e l’autopsia di Tamburini. Entrambi atti urgenti nell’ambito del fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. L’ingegner Tamburini, dopo la maturità conseguita a Novi Ligure, la sua città, si è laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino per poi entrare nel 1996 alla Prisma Impianti di Basaluzzo. Sposato con Daniela, farmacista a Basaluzzo, lascia anche due figlie adolescenti.