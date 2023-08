Centauri “Circensi” sulla Statale del Turchino: multati dalla Polizia

Acqui Terme – Gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme proprio a seguito di una intensificazione dei servizi di vigilanza sulle strade extraurbane della provincia Alessandrina, hanno fermato e pesantemente sanzionato i due motociclisti che, in spregio alle più elementari regole di sicurezza sulla circolazione stradale, stavano utilizzando la SS 456 del Turchino come una pista per acrobazie e impennate. “Compiere evoluzioni in strade aperte al traffico può costare carissimo anche per il pericolo di farsi molto male, per cui, proprio in questo periodo di maggior afflusso veicolare sulle strade extraurbane, la Polizia Stradale di Alessandria ha intensificato i controlli, utilizzando anche vetture con colori di serie e personale in abiti civili, per individuare i conducenti più indisciplinati e contrastare anche questo tipo di pericolose infrazioni”, ha dichiarato il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Alessandria Franco Fabbri.