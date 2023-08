Guidava da oltre due anni con la patente scaduta un ciclomotore senza assicurazione

Acqui Terme – Agenti della Polizia Stradale hanno fermato nei pressi di Acqui Terme un ciclomotore con alla guida il conducente che aveva la patente revocata dalla Motorizzazione Civile per mancanza dei requisiti da oltre due anni. Col suo ciclomotore si spostava dai paesi dell’entroterra e raggiungeva Acqui Terme, percorrendo strade secondarie che solo gli anziani del luogo conoscono e, ai rari controlli, esibiva una vecchia patente rimasta ancora nella sua disponibilità e non ancora scaduta. Alla richiesta dei documenti da parte degli Agenti, il conducente ha esibito dapprima quella patente di guida, ma da più approfonditi accertamenti con le banche dati in uso alle Forze di Polizia, è stato accertato che era destinatario d’un provvedimento di revisione della patente al quale non aveva mai ottemperato. Inoltre, da un controllo incrociato targa – telaio, la targa esposta è risultata essere d’un altro ciclomotore, entrambi senza valida ed operante assicurazione R.C. verso terzi. Al conducente è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 6.000 euro oltre al sequestro del ciclomotore.