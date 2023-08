Il Comune di Novi ha comunicato in ritardo la non potabilità e i novesi hanno bevuto acqua inquinata per due giorni

Novi Ligure – È incredibile: il Comune di Novi ha comunicato la non potabilità dell’acqua due giorni dopo il verbale della Asl. Come emerge dai comunicati di Asl e Comune, mentre la prima ha lanciato l’allarme il 7 agosto, il secondo ha comunicato alla cittadinanza la non potabilità dell’acqua solo il 9 agosto. È un fatto gravissimo che dimostra come a Novi non funzioni praticamente niente. Un’omissione del genere è imperdonabile per chi deve tutelare la salute dei cittadini. Inaccettabile e degna di esposto alla Procura della Repubblica. Intanto il Sindaco Rocchino Muliere è irreperibile mentre l’assessore competente Gianfilippo Casanova non commenta. Nel comunicato dell’Asl Al, inviato al sindaco Muliere, a Gestione Acqua Spa e al Responsabile Ato 6, si legge: “Si comunica che personale ispettivo dello scrivente servizio ha prelevato, a mezzo proprio verbale nr. 363 del 07.08.2023, un campione di acqua destinato al consumo umano presso il punto di prelievo cod. Arpa/Asl Al 2273U0187 denominato ‘Colonnina di prelievo punti Uni’ sito nel Comune di Novi Ligure, in Via Oneto. Tale PdP è considerato rappresentativo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale di Novi Ligure, gestita da Gestione Acqua Spa. Si segnala che al momento del prelievo la concentrazione di cloro residuo libero risultava pari a: Assente”. Quindi l’acqua non era potabile perché mancava il Cloro, disinfettante obbligatorio per legge negli acquedotti di tutt’Italia. Ma il Comune di Novi dichiarava la non potabilità solo due giorni dopo (documento a lato) e i novesi hanno bevuto m…da per due giorni.

Chapeau!