Punto da un calabrone muore bimbo di nove anni

Tortona – I genitori del bambino di 9 anni punto da un calabrone lunedì 21 agosto e deceduto ieri, hanno dato il consenso all’espianto degli organi. Il piccolo era arrivato da Norimberga (Germania) con la famiglia per trascorrere la vacanza in un agriturismo della zona intorno a Tortona. Mentre giocava all’aperto tra le piante del parco, vicino a una stalla, è stato punto da un calabrone ed è andato subito in coma anafilattico. Dato l’allarme sono stati chiamati i soccorsi e i genitori, guidati telefonicamente dal 118, hanno praticato il massaggio cardiaco, continuato poi dal personale dell’ambulanza giunta poco dopo sul posto. Il cuore del bambino, dopo un’ora, ha ripreso a battere e il piccolo è stato portato all’ospedale infantile di Alessandria in codice rosso. Nonostante il tempestivo ed efficace intervento dei medici che lo hanno ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, ieri sera il suo cuore ha cessato di battere. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e per stabilire se vi siano eventuali responsabilità.