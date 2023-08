“Alberi di ferro” nelle valli tra Piemonte e Liguria per un panorama definitivamente devastato

Isola del Cantone – Prenderanno presto il via gli espropri nel territorio della Frazione Pinceto del Comune di Isola del Cantone (Genova) legati all’impianto eolico di Pinceto, al confine con Voltaggio. Dopo la variazione del tracciato del cavidotto che porterà in Liguria l’energia elettrica prodotta sfruttando il vento sul crinale tra Valle Scrivia e Val Lemme, il progetto è stato approvato da tutti gli enti coinvolti. Sono previste quattro torri alte 160 metri per produrre 4,20 MW ciascuna. Pertanto è diventata carta straccia il giusto e sacrosanto ricorso presentato al Tar da una cinquantina di residenti appartenenti al Comitato Territoriale per la Salvaguardia dei Crinali della Valle Scrivia e Val Lemme che si oppongono a questa devastazione del paesaggio appenninico di queste zone. Gli espropri sono in gran parte in provincia di Alessandria. Interessate le aree di Gavi, Novi, Serravalle Scrivia e Voltaggio. I lavori sono previsti a partire dal 2024.

Foto Ansa