Grigi: in arrivo un centrocampista di cui non avevamo bisogno

Alessandria – Fabio Castellano, centrocampista milanese del ’98, ex giocatore grigio ora svincolato dall’Imolese retrocessa, sta per arrivare alla corte di Fiorin. Il centrale tutto mancino lo conosciamo bene, ahimè, quindi non dobbiamo neppure aspettare di vederlo all’opera per dare un giudizio. Una buona notizia: finalmente arriva un mancino, peccato che non ne avevamo bisogno in quella zona di campo. Una brutta notizia: dei 92 (novantadue) giocatori ingaggiati in tre anni dal DS Artico, Castellano è stato una delle delusioni più cocenti. E noi, non contenti, ci riproviamo. Da non credere. Si parla anche dell’arrivo in grigio di Luca Chierico, centrocampista del 2001 figlio di Odoacre, l’anno scorso a Piacenza. Ma al momento l’affare non è ancora maturo.