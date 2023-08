Non ce l’ha fatta il motociclista vittima di un grave incidente stradale ricoverato ad Alessandria

Alessandria – Non c’è stato niente da fare per Gabriele Stefanelli, 21 anni, residente a Rivalta Scrivia, vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto lungo la provinciale 456 nel tratto che da Asti porta a Nizza Monferrato, in territorio di Nizza Monferrato. Era a bordo della sua moto al rientro da una vacanza nel cuneese nella casa di montagna della parrocchia e, dai primi accertamenti, pare che la sua moto sia finita contro una prima vettura. L’impatto è stato violentissimo e ha fatto rimbalzare la moto contro una seconda auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Nizza Monferrato intervenuta sul posto insieme a un’ambulanza del 118. Le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate e, dopo un giorno di agonia, ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Alessandria, Gabriele non ce l’ha fatta, il suo cuore ha cessato di battere ieri sera.