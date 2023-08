Siccità? Emergenza idrica? Ma se da domani arriva tant’acqua che dovremo girare in barca

di Andrea Guenna – Emergenza idrica? Ma se in sei mesi è caduta tant’acqua quanta ne cade in due anni! Siamo a secco? Chiedete perché agli amministratori pubblici che sono degli emeriti ignoranti, buoni a nulla ma capaci di tutto, che non sanno predisporre (come facevano già i Romani duemila anni fa) le opere urbanistiche necessarie a gestire anche gli acquazzoni (che loro, per darsi un tono, chiamano bombe d’acqua). Nonostante tutto ciò la Confagricoltura – invece di mandarli dove dico io – fa sapere che “l’ultima ondata di calore rischia di fare precipitare una situazione già critica nelle campagne alessandrine. Nonostante le piogge primaverili e di inizio estate abbiano dato in parte sollievo alle colture del nostro territorio, siamo ancora in deficit idrico”. Ma allora mettetevi d’accordo con chi scriveva che c’era l’emergenza ambientale anche perché le nostre città andavano sott’acqua. E Confagricoltura insiste: “Le precipitazioni del mese di luglio hanno solo sfiorato alcune aree della nostra provincia, mentre sono state più insistenti nel casalese e nell’acquese. Nonostante ciò, il bilancio idrico resta negativo. Seppur benefiche soprattutto per la vite, a ben poco potranno servire eventuali nuove piogge previste per fine mese, a stagione ormai conclusa per colture come girasole, mais, soia. Inoltre, dopo due anni di siccità, il livello delle falde resta basso. Se non ci saranno abbondanti piogge autunnali, gli agricoltori saranno impossibilitati a seminare culture irrigue nella prossima stagione in buona parte delle provincia”. Stia tranquilla Paola Sacco (nella foto a lato) presidente di Confagricoltura Alessandria, perché da domani arriverà tant’acqua da allagare tutta la provincia. Certo, se quelle bestie dei nostri amministratori pubblici non sanno gestire l’assetto idrico delle nostre zone come sapevano fare benissimo i nostri nonni che avevano fatto solo la quinta elementare, questi sapientoni con tanto di laurea in vattelapesca, non hanno ancora capito che l’acqua non va in salita!