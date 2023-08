Tamponamento in autostrada, sei chilometri di coda, un ferito non grave

Felizzano – È di un ferito in codice giallo il bilancio d’un incidente stradale che s’è verificato intorno alle 14:30 sull’autostrada A21 Torino- Piacenza-Brescia in direzione Asti all’altezza dello svincolo di Felizzano. Due le vetture coinvolte che si sono tamponate e, dopo la collisione, si sono messe di traverso sulla sede autostradale. S’è formata una coda di circa sei chilometri fino all’arrivo di Polstrada e dei Vigili del Fuoco che in un’ora circa hanno provveduto a rendere normale la viabilità. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e a un’ambulanza del 118, anche una pattuglia di Polstrada che ha effettuato i rilievi del caso per sabilire la dinamica del sinistro. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni non sarebbero gravi.