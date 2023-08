Auto esce di strada nella notte e prende fuoco, illesi i due occupanti

Strevi – Verso le 2:30 di stanotte lungo la Statale 30 per Alessandria, in Regione Garabello, per cause in corso di accertamento un’auto è uscita di strada andando a sbattere contro il guard rail. In seguito al violento impatto, probabilmente per la rottura del tubo di alimentazione della benzina per cui si è verificata una perdita, la vettura ha preso fuoco. Nell’abitacolo c’erano due persone, l’automobilista alla guida e un passeggero che, illesi, sono riusciti a mettersi in salvo e chiamare i Vigili del Fuoco subito intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.