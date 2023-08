Tortona – Ieri mattina una Mercedes Classe A, per cause in corso di accertamento, è esplosa nel garage di una villetta in via Cabruna nel quartiere San Bernardino. Un vicino ha dato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme in un paio d’ore. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per appurare l’esatta dinamica dell’incendio.