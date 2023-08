La Juve Under 23 prevale in souplesse sui Grigi

Alessandria – Nell’incontro amichevole con l’Alessandria al Mocca ha vinto per uno a zero la Juventus Next Gen, con un gol di Turicchia al 26’. La Juventus Next Gen è la seconda squadra della Juventus Football Club che milita in Serie C. è stata costituita nel 2018 col nome di Juventus U23, dal 2022 ha assunto l’attuale denominazione. L’Alessandria ha attaccato di più ma la maggiore caratura tecnico-tattica dei torinesi ha consentito loro il meritato vantaggio.

Alessandria – Juventus Next Gen 0-1

Alessandria (4-4-2): Liverani; Ciancio, Checchi, Rota, Ercolani (17’st Belgiovine); Pellegrini (1’st , Nichetti (17’st Gueli), Sepe (31’st Galeandro), Nunzella (31’st De Ponti); Cori (1’st Ghiozzi), Gazoul (17’st Pagliuca) – 43’st Bello). A disp.: Virano, Menino, Marasco, Zani,. All.: Fiorin

Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani: Savona, Muharemovic, Huijsen (28’st Poli); Mulazzi (32’st Perotti), Maressa (38’st Rouhi), Hasa (32’st Lipari), Nonge (28’st Valdesi), Turicchia; Mbangula (1’st Mancini), Guerra (32’st Da Graca). A disp.: Daffara, Scaglia, Riccio, Citi, Cudrig. All.: Brambilla

Gol: Turichia (Juve) al 26’

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Corner: 9-4 per la Juventus.