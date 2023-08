Sparisce ospite della casa di riposo, ritrovato stanotte alle tre

Occimiano – Stanotte un anziano di 76 anni, ospite della casa di riposo (nella foto), s’è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Non vedendolo rientrare per cena i responsabili della Rsa davano l’allarme e sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri che iniziavano subito le ricerche. L’uomo è stato rintracciato verso le tre di notte a Ticineto, in buone condizioni. Per precauzione è stato comunque “riportato a casa” dall’ambulanza della Croce Verde di Casale.