Trapiantati ieri gli organi donati dai genitori del bimbo di 9 anni deceduto per il morso d’un calabrone

Torino – Cinque pazienti in pericolo di vita possono tornare alla normalità grazie ai genitori tedeschi del piccolo Emil Wiltmer, il bimbo di 9 anni morto lunedì per shock anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone mentre era in vacanza coi genitori in un agriturismo di Costa Vescovato, vicino a Tortona. Ieri all’ospedale Le Molinette di Torino, sono stati impiantati il fegato e due reni, mentre il cuore è stato trapiantato a un bambino all’ospedale di Bologna, e i polmoni a un altro bambino che era in attesa all’ospedale di Padova.