Novara – Per consentire la rimozione di alcuni alberi caduti sulla carreggiata a causa del maltempo, Anas rende noto che è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 211 “Della Lomellina” al km 64,400 in località Borgolavezzano (Novara). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.