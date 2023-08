Anche Asti colpita dal diluvio

Asti – Nubifragio anche nell’astigiano che ieri pomeriggio s’è abbattuto con violenza sulla città, seminando qua e là danni e piccoli allagamenti. Tetto scoperchiato in un’abitazione di Via XX Settembre, in altre zone ci sono dappertutto tabelloni e transenne stradali rovesciati, installazioni pubblicitarie e bidoni dell’immondizia rovesciati, allagamenti anche ai piani alti dei palazzi, investiti dalle ondate di pioggia. In piazza Alfieri le palizzate erette per delimitare l’area di cantiere per l’allestimento del Palio state spazzate via mentre gli operai hanno dovuto trovare riparo sotto i portici del palazzo della Prefettura. In particolare in strada Valmanera, poco dopo l’incrocio con via della Acacie, un albero è crollato sulla carreggiata, bloccando completamente la circolazione, tranciando e trascinando sull’asfalto i cavi dell’illuminazione pubblica. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Foto in alto tratta da La Nuova Provincia

Foto in pagina tratta da Asti News