I cestisti della Bertram Derthona in ritiro a Salice d’Ulzio

Salice d’Ulzio (Ansa) – La Bertram Derthona basket di serie A prepara la stagione che la vedrà al debutto nelle coppe europee con un ritiro a Sauze d’Oulx, dove la squadra tortonese è già stata nel 2018 e nel 2021. È ospitato allo Chaberton Lodge & spa e si allena al palazzetto del centro sportivo Pin Court. Il raduno si concluderà sabato 26 agosto alle ore 18 con la prima amichevole stagionale contro la Reale Mutua Torino di serie A2.

“Lo scorso 14 gennaio – ricorda il sindaco di Salice d’Ulzio Mauro Meneguzzi – abbiamo partecipato al Basket 2 Business, evento organizzato dal Derthona Basket a Savona a bordo della Costa Crociere e già in quell’occasione ebbi modo di ringraziare personalmente il presidente Marco Picchi e l’amministratore delegato Ferencz Bartocci per aver nuovamente scelto Salice d’Ulzio come sede estiva del loro ritiro. Per noi è certamente un onore avere nella nostra stazione turistica una società così prestigiosa e ambiziosa. Nel 2021 il ritiro a Salice portò bene al Derthona nella sua prima stagione in Serie A, l’auspicio è che il ritiro di quest’estate possa portare altrettanto bene all’esordio in Europa”.