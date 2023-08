Frassineto Po – A Frassineto, nel casalese, non ci sarà stasera la Festa del Peperone a causa del maltempo. Annullato anche il convegno “Agrifood” per le ricette che la chef Patrizia Grossi avrebbe preparato. Un vero peccato perché la “Sagra del Peperone” era stata pensata come una festa in grande stile in occasione dei 50 anni della manifestazione e della Pro loco. Era già stata avviata a fine maggio con alcuni eventi, tutte iniziative di grande successo come le serate gastronomiche.