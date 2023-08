Nubifragio a Casale, ora si contano i danni

Casale Monferrato – Era previsto ed è puntualmente arrivato il nubifragio che si è abbattuto su Casale e sul casalese. Ieri pomeriggio verso le tre e mezza, per circa venti minuti, in città era il “diluvio universale” accompagnato da raffiche di vento che hanno raggiunto e superato i 100 chilometri orari. Strade allagate, tetti scoperchiati, alberi abbattuti. Nel viale d’ingresso al Pronto Soccorso dell’ospedale Santo Spirito un albero è caduto sulla strada bloccando la circolazione. Vigili del Fuoco e Protezione Civile mobilitati per mettere in sicurezza le abitazioni, per ripristinare la corrente elettrica interrotta dai numerosi allagamenti. Verso le sei del pomeriggio due alberi sono stati rimossi sul Lungo Po Gramsci, mentre la società Canottieri ha denunciato danni derivanti dal crollo di altre piante. Un grande pino è crollato su un’abitazione sfondandone il tetto. Un altro albero è crollato lungo la strada provinciale che conduce a Coniolo bloccando la circolazione. Stessa cosa a Ticineto, in via Vittorio Veneto, dove un albero crollato a terra s’è messo di traverso bloccando la viabilità. Allagato un agriturismo.

Fotogramma tratto da Monferrato Web TV su You Tube