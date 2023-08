Voghera – Nubifragio anche nel vogherese con centinaia le richieste di soccorso alla Sala Operatova dei Vigili del Fuoco per alberi caduti, cornicioni divelti e allagamenti vari. Secondo le previsioni la situazione andrà rapidamente peggiorando quando la Lombardia entrerà nelle 24 ore più critiche della perturbazione, dai connotati più monsonici che temporaleschi in senso stretto, con tanta acqua, grandine e vento forte. La situazione è giudicata pericolosa per cui serve un monitoraggio attento.