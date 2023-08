Alessandria – Non ce l’ha fatta Claudio M., 59 anni di Casale Monferrato, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Alessandria, che stamane vero le 9:30 è precipitato dal terrazzo di casa, al terzo piano d’un condominio di via Olearo, mentre era sulla scala per sistemare una tenda esterna. Avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. Oltre all’ambulanza del 118 sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del tragico incidente.