Sott’acqua anche il vercellese

Vercelli – Fiumi d’acqua e strage di piante per circa un quarto d’ora di diluvio. Ecco in sintesi la cronaca del nubifragio che s’è abbattuto sul Vercelli e il vercellese ieri pomeriggio. La pioggia fortissima ha allagato sottopassi, cantine e negozi al piano terra. Viale Garibaldi è rimasto interrotto, sulla direttrice che da Piazza Paietta porta a Piazza Roma, poco dopo via Ara: una pianta, precipitata sulla carreggiata, ha travolto un’auto, finendo contro il condominio all’altezza dell’ormai chiuso Baretto. Nessun ferito. Sul viale si è abbattuto un olmo sradicato dal vento che ha bloccato la passeggiata pedonale all’altezza dell’ex Ospedaletto. Completamente sommerso dall’acqua il sottopasso per il Rione Isola, ostruito da una pianta precipitata dalla zona limitrofa a Parco Kennedy: tronco e rami hanno distrutto la segnaletica e reso inaccessibile il collegamento con Via Restano, mentre grossi rami, strappati dal vento e trascinati in strada, hanno invaso la Piazza del Duomo, fino all’imbocco di corso Italia. In Via Galileo Ferraris è stato danneggiato il monumento allo scienziato scopritore del motore elettrico colpito da un albero precipitato al suolo mentre il monolite sul quale era appoggiato ha subito una parziale rotazione. Il busto è stato subito recuperato e messo al sicuro dal personale comunale, impegnato nell’emergenza insieme ai Vigili del Fuoco. Nella zona di Via Siracusa e Via Vicenza sono volate lamiere, coperture, parabole TV. Due capannoni scoperchiati in Via Trino. Vigili del Fuoco impegnati fino a tarda sera.