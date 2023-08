Calcio Promozione – Asd Città di Casale inizia in salita

Casale Monferrato (Asd Casale 2 – Albese 3) – Asd Città di Casale nella prima gara della nuova stagione in Coppa Italia si confronta con un avversario di pari categoria come l’Albese. La sconfitta è delle più amare: vantaggio di due gol e rimonta dell’Albese che fissa il punteggio sul 2-3. Rispetto al match con l’Asti i Nerostellati hanno giocato decisamente meglio: una maggiore velocità e dinamicità ha permesso ai ragazzi di Casale di portarsi sul 2-0 con le reti di Mullici, salvo poi nel secondo tempo subire la rimonta dei Biancoazzurri. Una sgambata che ha permesso all’Asd Calcio Casale di preparare al meglio il primo impegno stagionale della prossima stagione. Domenica prossima infatti andrà in scena la prima giornata di campionato. Prima però ancora un torneo: mercoledì prossimo 30 Agosto (a partire dalle ore 20:00) appuntamento al Palli per l’edizione 2023 della Amoretto Cup.

ASD Città di Casale: Hoxha, Albino (Vecchio dal 15’s.t.), Viazzi (Zaffiro dal 15’s.t.), Michelerio (Dondi dal 15’s.t.), Verbano (Cicogna dal 15’s.t.), Zaia (Giarola dal 15’s.t.), Lanza, Miglietta, Margaglio, Chiaria (Malpassuto dal 15’s.t.) (Chiaria dal 25’s.t.), Mullici (Vedovato dal 38’p.t.). A disp: Spatafora, Marianini, Miceli, Myrta. All: Barbin-Merlo.

Albese Calcio: Basso, Capello, Capocchiano, Lopardo, Lassalle, Lombardo, Morone, Galvagno (Cap.), Giambertone, Madeo, Franza. A disp: Giaccardi, Calleri, Musso, Oricco, Balocco, Prato, Lazzarin, Carrero, Immirague. All: Molina.

Gol: 1’ Mullici, 6’ Mullici rig., 12’ Madeo rig., 85’ Lopardo, 89’ Franza.