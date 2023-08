Calcio Serie D – Il Derthona passa il turno di Coppa Italia

Tortona – Passa il turno di Coppa Italia il Derthona che vince uno a zero in casa contro l’Albenga in una partita che ha regalato intensità nel primo tempo soprattutto per quanto riguarda i ragazzi di Daidola. Primo tempo giocato da tutte e due le squadre in versione offensiva, al 7’pt Derthona trova il vantaggio: azione dalla destra di Procopio che serve Lacava che di prima intenzione sorprende sul suo palo il portiere. Insistono i Leoncelli al 16’ pt: scatto sulla destra di Amaradio, palla al centro per il colpo di testa di Merkaj che finisce di poco sul fondo. Risposta degli ospiti 10’ più tardi: una punizione dal limite di Tesio si spegne sopra la traversa. Al 29’ seconda azione per l’Albenga: sempre Tesio al termine di un contropiede conclude e trova in Cizza la deviazione in corner. Secondo tempo meno spettacolare del primo in cui il Derthona cerca il raddoppio mentre i liguri cercano nel contropiede la via del pareggio. Due le chance più importanti: la prima per l’Albenga: con Castiglione che davanti al portiere conclude fuori. Il Derthona reagisce immediatamente: Samb al termine di un contropiede conclude a lato davanti al portiere. Finisce uno a zero, i piemontesi saranno in campo per il secondo turno domenica prossima a Bra.

Derthona – Albenga 1-0

Derthona: 1 Cizza, 2 Daffonchio, 3 Amaradio (32’st Andrini) , 4 Gulli, 5 Giacchino (38’st Licco) , 6 Procopio, 7 Lacava, 8 Toniato (21’st Casassa) , 9 Samb (28’st Gueye) , 10 Manasiev, 11 Merkay. A disp. 12 Sattanino, 13 Todisco, 14 Aloisio, 19 Sacco. All. Daidola.

Albenga: 22 Facchetti, 4 Boloca, 23 Venneri, 37 Masetti (29’st Colantonio), 5 Mukaj, 29 Likaxhiu, 28 Tesio (23’st Anselmo), 20 Jebbar (39’st Massoni), 48 Berretta, 8 Castiglione (42’st Del Canuto), 10 Esposito. All. Fossati

Gol: pt 7’ Lacava

Arbitro: Marinoni di Lodi