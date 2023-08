Formula 1 (Gp D’Olanda) – Sprofondo Rosso

Zandvoort – Sotto il nubrifagio della pista di Zanevoort vince Verstappen che trionfa per l’undicesima volta quest’anno. Male ancora le due Ferrari che non riescono a incidere: Leclerc rimane vittima di un errore al primo pit – stop ed è costretto al ritiro per i danni alla vettura. Quinto Sainz con l’altra rossa che rimane sulla scia di Perez per tutta la gara non riuscendo però a trovare il sorpasso. Sul podio insieme all’olandese vanno Fernando Alonso e Pierre Gasly, che ha lottato con il messicano Perez per tutta la gara chiudendo davanti.

Continua il momento nero delle due Ferrari che nonostante le ultime partenze nelle prime posizioni non riescono ad avvicinarsi alla zona podio. Buona la prova di Gasly, che giunge per la prima volta quest’anno sul podio. Prossimo appuntamento con il gp d’Italia domenica prossima all’autodromo di Monza.

L’ordine di arrivo

1. Max Verstappen

2. Fernando Alonso + 3.744

3. Pietre Gasly + 7. 058

4. Sergio Perez + 10. 068

5. Carlos Sainz + 12. 541

6. Lewis Hamilton + 13.209

7. Lando Norris + 13. 232

8. Alexander Albon + 15. 155

9. Oscar Piastri + 16. 580

10. Esteban Ocon + 18. 346

11. Lance Stroll + 20. 087

12. Nico Hulkenberg + 20. 840

13. Liam Lawson +26.410

14. Kevin Magnussen + 26. 410

15. Valteri Bottas +27. 388

16. Yuki Tsunoda + 29. 893

17. George Russell + 55. 754

18. Guanyu Zhou (ritirato)

19. Charles Leclerc (ritirato)

20. Logan Sargeant (ritirato)

Classifica piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 339 punti

2. Sergio Perez (Red Bull) 201 punti

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 168

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 156

5. Carlos Sainz (Ferrari) 102

6. Charles Leclerc (Ferrari) 99

7. George Russell (Mercedes) 99

8. Lando Norris (Mcalren) 75

9. Lance Stroll (Aston Martin) 47

10. Pietre Gasly (Alpine) 37

11. Esteban Ocon (Alpine) 36

12. Oscar Piastri (McLaren) 36

13. Alexander Ocon (Williams) 15

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Ciao Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

19. Nyck De Vries (Alpha Tauri) 0

20. Logan Sargeant (Williams) 0

21. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) 0

22. Liam Lawson (Alpha Tauri) 0

Classifica Costruttori

1. Red Bull 540 punti

2. Mercedes 255

3. Aston Martin 215

4. Ferrari 201

5. McLaren 111

6. Alpine 73

7. Williams 15

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. Alpha Tauri 3