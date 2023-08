Il governatore del Piemonte Alberto Cirio a Casale per un sopralluogo dopo il nubifragio di sabato

Casale Monferrato – Ieri mattina, domenica 27 agosto, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha effettuato un sopralluogo col sindaco Federico Riboldi all’ospedale Santo Spirito di Casale per constatare i danni provocati dal nubifragio di sabato pomeriggio per circa 400.000 euro (scoperchiati circa 500 mq di tetto). Cirio e Riboldi hanno poi raggiunto il Municipio da dove hanno telefonato all’Enel per fare il punto della situazione sui tanti distacchi di corrente ancora presenti in città e nel Monferrato dovuti a rotture strutturali degli impianti.