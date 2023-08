L’Acqui perde la prima contro il San Domenico Savio

Rocchetta Tanaro (San Domenico Savio 1 – Acqui 0) – Prima partita stagionale (Coppa Italia Eccellenza) per l’Acqui di mister Camussi, che perde per uno a zero la gara di andata di Coppa Italia contro il San Domenico Savio. Partita in cui predomina il lato agonistico delle due squadre, con un primo tempo avaro di occasioni da rete. Nel secondo la partita si apre con la rete che decide l’incontro: Anibri dal dischetto porta in vantaggio i locali, per un fallo di Tamburelli sullo stesso attaccante, smarcato da un bel diagonale di Lewandoski. Tra sette giorni la gara di ritorno in quel dell’Ottolenghi.