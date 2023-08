Mentre si contano i danni continua il maltempo in Piemonte soprattutto nei bacini di Belbo, Bormida e Orba

Torino – Mentre l’Arpa dichiara l’allerta arancione per la giornata di oggi in particolare nelle pianure e nei bacini di Bormida e Orba, ma anche il Belbo nell’area Alessandria-Asti-Cuneo, resta l’allerta gialla sul resto della regione. La grandine e le raffiche di vento fortissimo hanno colpito ampie aree delle province di Alessandria e Vercelli causando danni per milioni di euro. Tra le zone maggiormente interessate Casale Monferrato dove raffiche a oltre 100 chilometri orari hanno scoperchiato due interi padiglioni dell’ospedale Santo Spirito. I danni ammontano ad almeno 400.000 euro solo per l’ospedale, mentre una ventina di pazienti che erano ricoverati nelle aree danneggiate del reparto di riabilitazione sono stati trasferiti in altri reparti. Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno effettuato un centinaio di interventi per la messa in sicurezza della zona colpita. Circa cinquecento famiglie, ieri mattina, erano ancora senza energia elettrica.

Foto tratta dal “Corriere della Sera”

Cartina tratta da “La Voce di Asti”