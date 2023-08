Pallacanestro Serie D – Inizia la preparazione del CB Casale

Casale Monferrato (Roberto Merlo) – Anche per la CB Team comincia la stagione agonistica: lunedì 28 partirà la preparazione atletica presso la Tensostruttura per le compagini di serie D e Under 19.

Agli ordini di coach Costamagna (nella foto), Fulgini e Vercelli, in collaborazione col preparatore Lorenzo Ferrero, si ricompatterà la rosa dello scorso anno: riconfermati tutti i giocatori tranne Filippo Casanova trasferito a Padova per impegni universitari e Federico Giovanelli rientrato a Tradate.

Dopo una prima settimana di lavoro misto si partirà con la parte tecnica grazie anche all’inserimento di alcuni ragazzi della U19 in orbita prima squadra.

Confermato il prestito del lungo Mario Bertaina da Savigliano, giocatore già aggregato in passato alla serie A2. Saranno inoltre previste amichevoli a partire da metà mese.

Nel frattempo la Federazione ha reso noto il calendario provvisorio con partenza per la CB in casa alla Leardi contro Novi Ligure il primo venerdì ottobre. Nel girone dei casalesi saranno presenti anche Trino e Vercelli.

“Siamo fiduciosi di conseguire un buon piazzamento per dare continuità alla scorsa stagione!” così Corrado Callegari presenta l’annata del sodalizio casalese.