Si ribalta camion Esselunga: nessun ferito

Casale Monferrato – Ieri mattina s’è reso necessario l’intervento dei mezzi pesanti attrezzati al soccorso stradale per intervenire sulla Strada Provinciale 55 all’incrocio con la SP59 dove un camion dell’Esselunga diretto a Valenza, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada in pieno rettilineo finendo nel campo adiacente. Per fortuna non si registrano vittime. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno dovuto dirottare la circolazione stradale sulla SP59 onde consentire le operazioni necessarie al ripristino della regolare viabilità.