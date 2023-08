Alessandria – Poco prima della mezzanotte di ieri un ladro a volto coperto ha forzato la saracinesca ed è entrato al Bar Caffè Parodi in Via De Gasperi al Quartiere Europa, portando via la cassa con 250 euro nel cassetto. Scattava l’allarme ma prima che arrivassero i Carabinieri il malvivente aveva già fatto perdere le proprie tracce. Ci sarebbero dei testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma il riconoscimento del ladro è difficile.