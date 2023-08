Amag Reti Idriche affida il servizio lettura contatori a una ditta esterna: e i suoi letturisti che fine faranno?

Alessandria – Sul Gruppo Amag se ne sentono continuamente di tutti i colori (a tinte fosche) e non sempre si tratta – purtroppo – di semplici voci fuori controllo ma della realtà. L’ultima della multiservizi alessandrina per quanto riguarda la controllata Amag Reti Idriche è la decisione di affidare a una ditta esterna la lettura degli oltre 20.000 contatori distribuiti in 37 Comuni. La domanda a questo punto è: ma i letturisti dipendenti di Amag Reti Idriche che fine faranno? Saranno anche pochi, in tutto sono 17 di cui 9 interinali, ma bisogna pur sempre tenerne conto. Tengono famiglia. Opereranno insieme agli esterni? Non è possibile perché la ditta appaltatrice, la F.Imm Srl di Rovigo, già fornitrice di servizi al Gruppo Amag, non può avvalersi a sua volta di letturisti esterni, che sono interni ad Amag Reti Idriche. Insomma il gatto Amag Reti Idriche si sta mordendo la coda e la situazione è al collasso, già in tilt coi costi per gli utenti aumentati in modo sensibile, con molti conguagli in bolletta per cui chi deve pagare non ci capisce niente, e ora, a tutto ciò, si aggiunge la bella notizia del probabile licenziamento – o cassa integrazione – per i letturisti dipendenti diretti. Oppure Perissinotto (nella foto) troverà un escamotage? Dopo lo scontro con l’ex a.d. Paolo Ronchetti che è un tipo tosto e ha giurato che trascinerà chi di dovere alla sbarra, ora staremo a vedere come va a finire sul fronte dei dipendenti, mentre la preoccupazione e la delusione serpeggiano nel Gruppo.