Dopo il nubifragio quartieri di Casale sono al buio

Casale Monferrato – La città è in ginocchio e i danni potrebbero essere ingenti, forse superiori a due milioni di euro. Questo è il triste bilancio che si fa in città dopo il nubifragio di sabato. Mentre tutte le forze messe a disposizione da Comune, Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono all’opera con un’attività incessante per cercare di rimediare ai danni, il sindaco Federico Riboldi si sta dando da fare per ripristinare al più presto l’interruzione dell’energia elettrica che ieri interessava ancora circa 500 famiglie, nonostante l’intervento dei tecnici dell’Enel.