Il rilancio dei sobborghi: questo fine settimana tappa a Cantalupo

Alessandria – Una rete di collaborazioni tra Associazione Alessandria Sud, Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, le parrocchie, Soms, Pro Loco, Lega Navale Italiana, Anmi, Associazioni presenti nei sobborghi, hanno permesso di coordinare una serie di eventi tra agosto e settembre nella zona sud della Città. Un lavoro di squadra tra tutte le associazioni tra eventi musicali, gastronomici, ricreativi e non solo , che hanno il preciso scopo di “ascolto dei cittadini” su diverse problematiche che da anni vengono segnalate nei sobborghi di Cabanette, Cantalupo, Casalbagliano e Villa del Foro: dalla situazione viabile (marciapiedi e strade), pulizia e taglio erba, problema velocità delle auto nelle vie principali, problemi di collegamenti ( vedi la situazione autobus di Casalbagliano e Villa), mancanza di servizi per i Cittadini tenuto conto che risiedono molti anziani. La zona Sud della Città ad oggi conta oltre 3500 abitanti e, grazie anche all’impegno dell’Associazione Alessandria Sud, punta al rilancio. Dopo le serate musicali e di confronto coi cittadini di Casalbagliano e Villa del Foro (con un ottimo riscontro per il tutto esaurito), il viaggio dell’Associazione Alessandria Sud prosegue a Cantalupo dove questo fine settimana con l’organizzazione della Pro Loco in occasione della festa patronale si svolgerà la 13a edizione della Sagra “Pasta e Faso’…” nei giorni 1,2,3 settembre. Tutte le sere al campetto parrocchiale dalle 19,30 “Pasta e Faso’…e non solo”. Non mancherà la musica, venerdi 1 rock con i “Burning Flames”, il 2 con “Ferruccio” Karaoke, Musica, Balli e divertimento, domenica 2 musica anni 80/90 con i “Papel Matz”. L’8 settembre sempre a Cantalupo si terrà la processione per la Festa Patronale. Da sottolineare le tante associazioni che a Cantalupo si attivano durante l’anno con eventi e promozione del sobborgo: Avc associazione volontari Cantalupo, Filodrammatica, Soms, Proloco, Gruppo Parrocchiale. Il 10 settembre protagonista sarà Cabanette nel piazzale della parrocchia: dalle 19,00 panini, salamelle, Hot dog, patatine fritte, bevande con posti a sedere senza prenotazione a cura del Bar Alba, alle 21,00 il concerto di Enrico Cremon e Dina Mafred Music band. Una serata nel ricordo di Mariuccia (la mamma di Enrico scomparsa pochi mesi fa) da sempre impegnata nel sobborgo di Cabanette dove per molti anni ha gestito la polisportiva. Per Cremon 21 anni di musica, i suoi primi passi proprio da Cabanette, è un ritorno a casa.

“Un plauso a tutte le associazioni e realtà dei sobborghi della sud – ha detto Alessandro Borgoglio presidente dell’Associazione Alessandria Sud (nella foto) – per l’impegno che quotidianamente dedicano al proprio territorio. L’associazione Alessandria Sud non va in ferie. Se da un lato ci si sta muovendo per organizzare i vari eventi legati alle feste patronali dei sobborghi di Cabanette, Casalbagliano, Cantalupo e Villa del foro, dall’altro si continua a raccogliere le segnalazioni dei cittadini che verranno rivolte agli enti preposti. Le feste proposte – ha spiegato ancora Borgoglio – non saranno solo dei momenti di svago e divertimento ma saranno importanti momenti di aggregazione per gli abitanti dei sobborghi per rafforzare lo spirito di appartenenza alla comunità e per riscoprire nelle piazze quei luoghi di aggregazione molto spesso sottovalutati. Per quanto riguarda i problemi dell’area Sud, invece, ad oggi sono molti i capitoli ancora aperti che non hanno avuto un riscontro. Tra questi, la sicurezza stradale di alcuni incroci come quelli di Via Bonardi e di Via Maggioli, la gestione delle aree di raccolta rifiuti, la mancanza di iniziative efficaci per contrastare l’abbandono di rifiuti nel quartiere e nei sobborghi, la mancanza di telecamere all’ingresso dei sobborghi e del quartiere Cristo, la necessità di una gestione del verde tale da garantire sicurezza e decoro. Purtroppo ad oggi le azioni messe in atto dalle istituzioni non sono andate oltre ad incontri e sopralluoghi, ma da settembre sarà necessario intervenire”.