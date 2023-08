Alessandria – Oggi pomeriggio verso le tre un uomo s’è scagliato contro un passante in Via Alessandro III inveendo contro di lui e colpendolo con calci e pugni, per poi darsi alla fuga. La vittima, comprensibilmente stordita e frastornata, ha perso l’equilibrio ed è stramazzata a terra sbattendo forte la testa sul selciato. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Volante e una squadra del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale.