Alessandria – Ultimi acquisti per quanto riguarda l’Alessandria Calcio: in chiusura di mercato sono arrivati un portiere e due difensori. Edoardo Piana, classe 2003, in prestito dall’Udinese con opzione facoltativa di acquisto. A pochi minuti dallo stop alle trattative, un altro acquisto: Theo Fabio Parrinello, preso a titolo definitivo fino al 2025. Ultimo difensore alla corte di Fiorin è Lorenzo Giubilato, difensore centrale classe 2000.